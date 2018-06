Grupo Casuarina leva samba ao ‘Torcida Brasil’

[Por Roseane Santos] Apesar de uma das principais atrações do evento Torcida Brasil ser do Rock, o samba não faltou para alegrar a comemoração da última vitória brasileira na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. “Entrar no palco depois de um resultado é outra coisa, a gente já entra com um novo ânimo e o público também”, disse o vocalista do Casuarina, Gabriel Azevedo.O grupo acaba de lançar o novo álbum, +100, que já está nas lojas físicas e plataformas digitais. O trabalho aponta para o novo centenário do samba e traz músicas de compositores da nova geração, com participações de nomes como Martinho da Villa, Criolo, Geraldo Azevedo e Leci Brandão. O trabalho marca uma nova fase do quarteto, formado por Gabriel Azevedo (pandeiro e voz), Daniel Montes (violão de 7 cordas), João Fernando (bandolim) e Rafael Freire (cavaquinho), e o retorno ao universo das rodas de samba.Leia mais’Torcida Brasil’: Capital Inicial agita Marina da Glória após …’Torcida Brasil’: com música ‘Levanta, Neymar’, Sargento Pimenta …Brasil vence, mas Tite cai: veja memes de vitória sofridaBurger King russo oferece dinheiro para quem engravidar de …O Casuarina marca presença em todos os jogos da primeira fase do Torcida Brasil. O quarteto nasceu em 2001, quando os meninos se reuniram no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, para tocar junto. A rua Casuarina, onde ficava a casa em que eles ensaiavam, acabou dando nome ao grupo que, hoje, leva o samba made in Brazil a várias partes do planeta. A dimensão do trabalho foi aumentando e não demorou para os meninos lotarem a Fundição Progresso (RJ), casa com capacidade para cinco mil pessoas. “O samba é a música que representa o brasileiro. Pode ter altos e baixos, mas não acaba. Acho que sempre vai ser forte”, fala Gabriel.O grupo já recebeu em seu palco artistas como Alcione, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Baby do Brasil, Beth Carvalho, BNegão, Delcio Carvalho, Diogo Nogueira, Dudu Nobre, Elza Soares, Gabriel o Pensador, Hamilton de Holanda, Leila Pinheiro, Lenine, Luis Carlos da Vila, Maria Rita, Monarco, Moraes Moreira, Nei Lopes, Nelson Sargento, Pedro Luis, Roberta Sá, Roberto Silva, Sandra de Sá, Teresa Cristina, Walter Alfaiate, Wilson Moreira, Yamandu Costa e Zélia Duncan, entre outros.O Torcida Brasil será realizado com três eventos no Rio de Janeiro, na Marina da Glória (na primeira fase), três eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi) e um evento em Brasília, no CCBB (final). Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressocerto.com.

Torcida Brasil é patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.

Fonte: Vírgula UOL