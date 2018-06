Grifes respondem Melania Trump criando roupas com mensagem de apoio aos imigrantes

A primeira-dama norte-americana Melania Trump usou a moda nesta semana para passar uma mensagem ainda mais triste ao mundo. Na última quinta-feira (21), ela embarcou rumo ao Texas para visitar os abrigos em que estão sendo colocadas as crianças separadas à força de suas famílias na fronteira dos Estados Unidos com uma jaqueta em que estava escrito: “Eu realmente não me importo, você se importa?”. O casaco é da marca espanhola Zara.

A postura de Melania – que é eslovena, portanto, também uma imigrante nos Estados Unidos – causou revolta pelo mundo. Organizações se pronunciaram diante da sua falta de empatia, enquanto Donald Trump foi ao Twitter defender a esposa dizendo que a mensagem se referia às notícias falsas espalhadas sobre a família.

A boa notícia é que logo após a polêmica aparição da ex-modelo, grifes americanas lançaram peças com mensagem reversa e de apoio aos imigrantes. A marca online Wildfang já teve o estoque de camisetas e jaquetas com a frase “eu realmente me importo, e você?” esgotado duas vezes. Toda a renda será revertida para o Centro de Educação e Serviços Legais para Refugiados e Imigrantes (RAICES), no Texas. Mais de US$ 30 mil já foram arrecadados, segundo o site Insider.

A PSA Supply Co. também lançou camiseta com a mesma frase e doará a renda para a United We Dream, maior rede de apoio a imigrantes nos Estados Unidos. “Nós precisamos agir”, disse o CEO da marca.

Fonte: Vírgula UOL