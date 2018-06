Grife vai vender 46 réplicas de vestido de casamento de Meghan Markle

Quer ter um gostinho de usar um dos looks históricos da realeza britânica? A estilista Stella McCartney, que desenhou o vestido usado por Meghan Markle na recepção de seu casamento com príncipe Harry, vai fazer 46 réplicas da peça.

Serão 23 vestidos brancos e a mesma quantidade de looks pretos. A única diferença é que o da princesa foi feito com crepe de seda e os que serão colocados à venda serão de viscose sustentável. O número de vestidos tem um motivo especial, pois 23 é o número do novo endereço da grife de luxo localizado na rua Old Bond, em Londres.

Cada vestido custará 3,500 libras (aproximadamente R$17,530 mil). E, para comprar, é preciso mandar um email e marcar horário.

Fonte: Vírgula UOL