Grife queridinha de celebridades recria traço de delineador

Cansada do delineador gatinho? Então, você vai gostar do delineado irregular que apareceu nas passarelas internacionais. O risco começa no canto interno do olho longe dos cílios e termina já próximo da sobrancelha com alguns detalhes no canto externo do olho.

O make foi visto na beleza do desfile da Monse, marca queridinha das famosas como Sarah Jessica Parker, Amal Clooney e Sienna Miller. A grife foi criada há poucos anos pela dupla de estilistas Laura Kim e Fernando Garcia, ambos que já passaram por nomes como Oscar de la Renta e Carolina Herrera.

E aí, toparia este look para a próxima balada?

Fonte: Vírgula UOL