Grife lança coleção em prol do Orgulho LGBT com modelos reais

A grife American Apparel acaba de lançar mais uma campanha em prol do Orgulho LGBT. Camisetas e bolsas fazem parte da coleção batizada de ‘They O.K.’ (Eles estão bem, em português).

A marca é conhecida por sempre advogar pelos direitos da causa LGBT. Em outras campanhas, eles lançaram os slogans ‘Legaliza Gay’, ‘Gay O.k’ e ‘Make America Gay Again’, em resposta às falas preconceituosas do presidente norte-americano Donald Trump.

A nova campanha traz histórias reais de pessoas que contam suas experiências sobre se assumirem homossexuais. E, o mais legal, estas pessos são os modelos das camisetas.

Outra boa notícia é que a coleção-cápsula terá a renda das vendas revertida para o The Trevor project, instituição americana que trabalha para prevenir suicídios de homossexuais com menos de 25 anos.

Grife lança coleção em prol do orgulho LGBT

American Apparel contou histórias de pessoas comuns e os transformou em modelos para nova campanha

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL