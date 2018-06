Grife famosa vende camiseta de Bolsonaro vestido de Bozo e gera polêmica

(Foto: reprodução/ vídeo)

A marca de roupas Cavalera gerou polêmica ao comercializar uma camiseta que mostra o pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, satirizado como o palhaço Bozo.

Na estampa, o candidato aparece usando a mesma pintura e peruca vermelha que o palhaço usava nos programas de TV. A palavra ‘Vote Bozonaro’ foi adotado para a linha e vem acompanhada do número 66 666, conhecido como o ‘número da besta fera’.

O vídeo, filmado supostamente por uma eleitora do Bolsonaro que ficou indignada com o que viu, viralizou e gerou a maior polêmica nas redes.

Enquanto algumas pessoas acharam um desrespeito, outras aplaudiram a marca. “Cinco estrelas não só pela camisa do Bozonaro, mas também pela coragem de fazer isso”, escreveu um usuário no Twitter.

Confira o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL