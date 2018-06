Grife deixa internet muito brava com camiseta feminista para crianças

Uma camiseta infantil lançada pela grife americana J.Crew está dividindo os clientes da marca na internet. O motivo é que a camiseta masculina traz a frase em inglês “Eu sou um feminista também”.

A peça faz parte de uma coleção criada em parceria com a Prinkshop, marca que usa a moda para levar mensagens relevantes atuais, como acesso à educação, direitos civis e controle de armas.

Vendida no site da marca por US$ 29,50 (aproximadamente R$109), a camiseta foi postada com a legenda “Para eles começarem jovens”. De um lado, uma enxurrada de elogios e mensagens como: “roupas para meninos são tão cheias de estereótipos machistas que agradeço por esta opção que ensinam nossos filhos a serem melhores”.

Outros disseram: “para aqueles que acham que direitos iguais é coisa política e inapropriada para roupas, espero que seus filhos cresçam e sejam melhores seres humanos que vocês”.

E, é justamente, a possível mensagem política da peça que está enlouquecendo a outra metade dos consumidores que dizem excluir a marca de sua lista de compras. “Não faça seus filhos parte deste jogo político. Aos cinco anos, eles não sabem nada sobre isso”, escreveu um deles.

“Se as crianças quiserem ser feministas, que bom. Mas, se tiverem que usar camisas para dizer isso porque os pais querem, aí sim temos um problema. Ele fará suas próprias escolhas”, disse outro.

