Greve dos caminhoneiros deixa Rio em estado de atenção

A cidade do Rio de Janeiro continua em estágio de atenção por conta da greve dos caminhoneiros, que compromete a distribuição de combustíveis, alimentos e outros produtos. A prefeitura entrou em estágio de atenção na tarde de sexta-feira (25).

O sistema de corredor exclusivo de ônibus (BRT) informou que operará com 35% de sua frota hoje (28), ou seja, 125 ônibus articulados circularão em dez linhas. De acordo com a empresa que administra o sistema, BRT Rio, as companhias consorciadas ao BRT receberam combustível na noite de ontem.

Ainda não há informação sobre a situação dos ônibus regulares. A prefeitura informou que as empresas conseguiram abastecer 40% de suas frotas.

Barcas

A CCR Barcas, que opera o sistema hidroviário de passageiros na Baía de Guanabara, informou que aumentou o intervalo entre as viagens em razão da falta de combustível. O intervalo das viagens na estação Araribóia, a principal estação de ligação de Niterói com o Rio, será de 20 minutos no horário do rush.

A linha Charitas-Praça XV não terá as viagens de 10h30 e de 11h30. Já a linha Praça XV-Charitas suspendeu as viagens das 11h e de meio-dia. Na linha Cocotá-Praça XV, foram suspensas as viagens das 7h e das 9h20. Já o trajeto Praça XV-Cocotá não terá as viagens das 17h30 e das 19h50.

