Gretchen sobre 2ª temporada de reality: ‘Estamos negociando de fazer em outra emissora’

(Foto: reprodução/ Facebook) Gretchen

Nesta semana saiu a notícia de que a 2ª temporada do reality show Os Gretchens estaria incerta, já que produzir o programa não está mais nos planos do canal Multishow, informa a colunista Keila Jimenez, do R7. Em exclusiva ao Virgula, a própria Gretchen confirma que o reality vai continuar, nem que seja em outra casa: “Não temos nada definido. Pelo contrário, a produtora está começando a negociar para fazer em outra emissora. O saldo foi tão positivo que o público está exigindo uma segunda temporada. Mesmo que não seja no Multishow, será em outra emissora”.

Com 59 anos celebrados nesta terça, 29, a Rainha do Rebolado e dos Memes aproveitou para falar sobre envelhecer, que obviamente não é um problema para ela: “Não me preocupo nadinha com idade. Não vejo a hora de chegar aos 60, porque vou estar melhor ainda do que hoje. Está pintando tanta novidade na minha vida que estou louca para que eu chegue aos 60 ótima”.

No próximo sábado, 2 de junho, Gretchen será uma das atrações do Milkshake Festival que acontece na Arena Anhembi, em São Paulo. “Vou levar o meu balé completo. Será uma super produção. Outra novidade é que Thammy vai tocar comigo”, revela a artista pelo telefone, e completa: “Vai ser ótimo, pois adoro todas artistas que vão estar lá. Pabllo Vittar, Preta Gil, Wanessa… São todas minhas amigas. A Simony então, é íntima minha, de família mesmo”.Além do sucesso do reality, recentemente Gretchen viu sua popularidade crescer diante dos jovens ao participar do lyric vídeo de Swish Swish, de Katy Perry, e por dividir o palco com a pop star norte-americana em show de São Paulo. “Estou adorando esse meu novo público e essa nova geração. Adoro que eles me chamam de diva. Aprendo muito com eles e está sendo incrível”, diz ela empolgada.

“Nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas é o que sempre digo: deixo as coisas rolarem porque gosto muito do que Deus nos prepara. Fico só aguardando o que ele prepara pra mim“, finaliza.



Fonte: Vírgula UOL