Gretchen faz novo procendimento estético

Dona Gretchen já está se preparando para o show da Katy Perry! A nossa musa compartilhou com seus seguidores um novo procedimento estético. Ela fez um micropigmentação labial, para dar mais volume e acentuar o contorno dos lábios. Olha que diva:

(via O Fuxico)

Gretchen

Gret del Rey é rainha, Lana é nadinha

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tá na cara que a Lana del Rey se inspira na nossa Rainha do Bumbum, né? Paga pau!

Créditos: Reprodução

Gretchen

A diva também é super politizada e ri na cara desses manifestantes.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela é gente como a gente e também passa por aqueles dias difíceis. Cries in english.

Créditos: Reprodução

Gretchen

A gente particularmente adora a nova versão gótica da Gretchen, mas a funkeira também é tudo de bom <3

Créditos: Reprodução

Gretchen

Um dia difícil para quem acordou gótica e continua linda. Estamos com você, Gretchen!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Não é sempre que a Rainha do Bumbum está gótica, viu?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Provas de que a Laninha (chata) del Rey tenta copiar a nossa Rainha Gretchen. Te orienta, menina!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela arrasa em qualquer estilo! Look lindo para uma noite no cemitério ou para ver os shows do Lollapalooza.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é Taylor Swift na noite, sério? Conga Blood é melhor do que tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Kim Kardashian, será que você pode por favor parar de imitar a nossa Gretchen? E seu bumbum nem é tão grande assim, vai.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rainha da sedução. Como resistir, Brasil?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rsrsrsrs, quem nunca? Gretchen é gente como a gente.

Créditos: Reprodução

Gretchen

“Hereeeee’s Gretchen!” rá!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Os invejosos dirão que a Gretchen lembra a boneca demoníaca Annabelle, mas a gente sabe que não é verdade. Horrorosos!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Imagina a Gretchen te pedindo nudes? Eu mando na hora!

Créditos: Reprodução

Gretchen

They see me rollin’, they hatin’

Créditos: Reprodução

Gretchen

Vinicius de Moraes ficaria no chão com esse poema da Gretchen, fala sério.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é de humanas se reconhece, né? Até caiu uma lágrima. Gretchen não é de exatas nem de humanas, é de riqueza!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tem dias que o raio pega a gente, né?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Até o David Guetta é fã da nossa Rainha do Bumbum! Para tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Gretchen é igualzinha à atriz de ‘Vampire Diaries’, só que mais linda e rica!

Créditos: Reprodução

