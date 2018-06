Gretchen defende Thammy: ‘se criticar meu filho, vai ser excluído’

Gretchen deu entrevista ao Superpop

Gretchen concedeu entrevista ao Superpop sobre o relacionamento do filho Thamy Miranda com Andressa Ferreira, sobre os ataques e situações de discriminação enfrentadas pelo casal. Ela falou que teme pela vida do filho em um mundo cheio de preconceito, e que está cansada dos comentários maldosos que recebe de seguidores quando compartilha alguma coisa do filho. “Toda vez que posto foto com ele, comentam: ‘não é homem’. Não tenho mais paciência de ouvir falarem coisas dos meus filhos. Falem da minha boca de coringa, eu não ligo. Sou linda! Mas se fizer comentário do meu filho, vai ser excluído.

Leia maisClimão, Sula e “madiroba”: vem saber o que rolou na estreia de …Gretchen sobre 2ª temporada de reality: ‘Estamos negociando de …

Gretchen também contou sobre as barreiras enfrentadas por Andressa, ofensas e xingamentos que a nora lida por conta do relacionamento com Thammy. “Tenho muito orgulho da Andressa, de ser sogra dela. Ela é forte pra caramba”, disse Gretchen.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Gretchen

Gret del Rey é rainha, Lana é nadinha

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tá na cara que a Lana del Rey se inspira na nossa Rainha do Bumbum, né? Paga pau!

Créditos: Reprodução

Gretchen

A diva também é super politizada e ri na cara desses manifestantes.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela é gente como a gente e também passa por aqueles dias difíceis. Cries in english.

Créditos: Reprodução

Gretchen

A gente particularmente adora a nova versão gótica da Gretchen, mas a funkeira também é tudo de bom <3

Créditos: Reprodução

Gretchen

Um dia difícil para quem acordou gótica e continua linda. Estamos com você, Gretchen!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Não é sempre que a Rainha do Bumbum está gótica, viu?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Provas de que a Laninha (chata) del Rey tenta copiar a nossa Rainha Gretchen. Te orienta, menina!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela arrasa em qualquer estilo! Look lindo para uma noite no cemitério ou para ver os shows do Lollapalooza.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é Taylor Swift na noite, sério? Conga Blood é melhor do que tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Kim Kardashian, será que você pode por favor parar de imitar a nossa Gretchen? E seu bumbum nem é tão grande assim, vai.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rainha da sedução. Como resistir, Brasil?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rsrsrsrs, quem nunca? Gretchen é gente como a gente.

Créditos: Reprodução

Gretchen

“Hereeeee’s Gretchen!” rá!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Os invejosos dirão que a Gretchen lembra a boneca demoníaca Annabelle, mas a gente sabe que não é verdade. Horrorosos!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Imagina a Gretchen te pedindo nudes? Eu mando na hora!

Créditos: Reprodução

Gretchen

They see me rollin’, they hatin’

Créditos: Reprodução

Gretchen

Vinicius de Moraes ficaria no chão com esse poema da Gretchen, fala sério.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é de humanas se reconhece, né? Até caiu uma lágrima. Gretchen não é de exatas nem de humanas, é de riqueza!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tem dias que o raio pega a gente, né?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Até o David Guetta é fã da nossa Rainha do Bumbum! Para tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Gretchen é igualzinha à atriz de ‘Vampire Diaries’, só que mais linda e rica!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Gret del Rey é rainha, Lana é nadinha

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tá na cara que a Lana del Rey se inspira na nossa Rainha do Bumbum, né? Paga pau!

Créditos: Reprodução

Gretchen

A diva também é super politizada e ri na cara desses manifestantes.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela é gente como a gente e também passa por aqueles dias difíceis. Cries in english.

Créditos: Reprodução

Gretchen

A gente particularmente adora a nova versão gótica da Gretchen, mas a funkeira também é tudo de bom <3

Créditos: Reprodução

Gretchen

Um dia difícil para quem acordou gótica e continua linda. Estamos com você, Gretchen!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Não é sempre que a Rainha do Bumbum está gótica, viu?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Provas de que a Laninha (chata) del Rey tenta copiar a nossa Rainha Gretchen. Te orienta, menina!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela arrasa em qualquer estilo! Look lindo para uma noite no cemitério ou para ver os shows do Lollapalooza.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é Taylor Swift na noite, sério? Conga Blood é melhor do que tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Kim Kardashian, será que você pode por favor parar de imitar a nossa Gretchen? E seu bumbum nem é tão grande assim, vai.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rainha da sedução. Como resistir, Brasil?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rsrsrsrs, quem nunca? Gretchen é gente como a gente.

Créditos: Reprodução

Gretchen

“Hereeeee’s Gretchen!” rá!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Os invejosos dirão que a Gretchen lembra a boneca demoníaca Annabelle, mas a gente sabe que não é verdade. Horrorosos!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Imagina a Gretchen te pedindo nudes? Eu mando na hora!

Créditos: Reprodução

Gretchen

They see me rollin’, they hatin’

Créditos: Reprodução

Gretchen

Vinicius de Moraes ficaria no chão com esse poema da Gretchen, fala sério.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é de humanas se reconhece, né? Até caiu uma lágrima. Gretchen não é de exatas nem de humanas, é de riqueza!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tem dias que o raio pega a gente, né?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Até o David Guetta é fã da nossa Rainha do Bumbum! Para tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Gretchen é igualzinha à atriz de ‘Vampire Diaries’, só que mais linda e rica!

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Bruna Marquezine pelos olhos de Neymar

Casamento Lexa e Mc Guimê

26 vezes em que Meghan e Harry se olharam apaixonados no casamento

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Bruna Marquezine pelos olhos de Neymar

Casamento Lexa e Mc Guimê

26 vezes em que Meghan e Harry se olharam apaixonados no casamento

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-978502’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL