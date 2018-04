Gretchen critica capa da Veja “bumbum caiu, cachê subiu”: “Mentirosa”

Leia mais’Temos agora as Kardashians brasileiras, que sãs as Mirandas’, …Gretchen faz novo procendimento estéticoGretchen vai fazer participação em shows de Katy Perry no …Que encontro! Gretchen brilha em show de Katy Perry em São Paulo

Gretchen não gostou nem um pouco da capa da Veja Rio. “Bumbum caiu, cachê subiu” estampou a publicação. A rainha usou sua conta no Instagram para detonar a jornalista que foi até Mônaco entrevistá-la.

“Você é o verdadeiro Judas”, afirmou Gretchen. “Nenhum artista de respeito vai querer dar entrevista pra você mais.”

Leia o desabafo de Gretchen na íntegra:

“Que pena, Daniela Pessoa que ainda existem pessoas como você. Em pleno sábado de aleluia, você é o verdadeiro Judas,você é a maior representante de Judas que eu tive o desprazer de receber dentro da minha casa.

Eu até então julgava a revista Veja como um veículo de nível e de respeito. O Multishow pagou todas as suas despesas para ir a Mônaco. Passagem, estadia, alimentação e transporte. Tudo à sua disposição. Mais ainda. Entrou na minha casa, conviveu no seio da minha família.

Gretchen



Que desprezível em pleno 2018, num momento de empoderamento feminino, uma mulher fazer isso com outra em troca de dinheiro ou meros 5 minutos de fama. Você foi machista! Nenhum artista de respeito vai querer dar entrevista pra você mais. Você foi pobre de espírito. Você não tem luz. Mas eu vou continuar a subir nos palcos, fazendo sucesso, levando minha alegria e força pra todos que me amam, coisa que você não tem. Talvez foi isso que te incomodou. A minha luz e a minha força foi demais pra você.

Lamento muito Revista Veja pois a credibilidade em você hoje é nenhuma.Vocês mentiram inclusive no valor dos custos do programa. Mas estou aqui! Porque eu tenho luz.”

Gretchen

Gret del Rey é rainha, Lana é nadinha

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tá na cara que a Lana del Rey se inspira na nossa Rainha do Bumbum, né? Paga pau!

Créditos: Reprodução

Gretchen

A diva também é super politizada e ri na cara desses manifestantes.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela é gente como a gente e também passa por aqueles dias difíceis. Cries in english.

Créditos: Reprodução

Gretchen

A gente particularmente adora a nova versão gótica da Gretchen, mas a funkeira também é tudo de bom <3

Créditos: Reprodução

Gretchen

Um dia difícil para quem acordou gótica e continua linda. Estamos com você, Gretchen!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Não é sempre que a Rainha do Bumbum está gótica, viu?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Provas de que a Laninha (chata) del Rey tenta copiar a nossa Rainha Gretchen. Te orienta, menina!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Ela arrasa em qualquer estilo! Look lindo para uma noite no cemitério ou para ver os shows do Lollapalooza.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é Taylor Swift na noite, sério? Conga Blood é melhor do que tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Kim Kardashian, será que você pode por favor parar de imitar a nossa Gretchen? E seu bumbum nem é tão grande assim, vai.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rainha da sedução. Como resistir, Brasil?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Rsrsrsrs, quem nunca? Gretchen é gente como a gente.

Créditos: Reprodução

Gretchen

“Hereeeee’s Gretchen!” rá!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Os invejosos dirão que a Gretchen lembra a boneca demoníaca Annabelle, mas a gente sabe que não é verdade. Horrorosos!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Imagina a Gretchen te pedindo nudes? Eu mando na hora!

Créditos: Reprodução

Gretchen

They see me rollin’, they hatin’

Créditos: Reprodução

Gretchen

Vinicius de Moraes ficaria no chão com esse poema da Gretchen, fala sério.

Créditos: Reprodução

Gretchen

Quem é de humanas se reconhece, né? Até caiu uma lágrima. Gretchen não é de exatas nem de humanas, é de riqueza!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Tem dias que o raio pega a gente, né?

Créditos: Reprodução

Gretchen

Até o David Guetta é fã da nossa Rainha do Bumbum! Para tudo!

Créditos: Reprodução

Gretchen

Gretchen é igualzinha à atriz de ‘Vampire Diaries’, só que mais linda e rica!

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL