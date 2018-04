Gretchen abre sua casa em Mônaco e provoca jornalista: “é simples mesmo”

Gretchen

Gretchen decidiu gravar um vídeo com um tour por sua casa de Mônaco e aproveitou para provocar a repórter da Veja Rio, da qual foi capa com a chamada “O bumbum caiu, mas o bumbum subiu” e gerou revolta na web.

“Minha casa é simples mesmo, sabe por quê? Eu sou uma pessoa simples. Por que quero uma mansão cheia de frescura, com um monte de gastos? É superconfortável e é o lugar que eu moro”, afirmou.

Em uma sequência, ela aparece fazendo exercícios. “Bumbum caído a gente trata com exercícios”, ironizou.

Confira o vídeo completo:

Fonte: Vírgula UOL