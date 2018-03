Grazi Massafera revela que paga faculdade para família

(Foto: divulgação) Grazi Massafera

Em entrevista à Joyce Pascowitch, Grazi Massafera revelou que usa uma parte de seu dinheiro para pagar a faculdade da família. A atriz banca o curso de cinema do irmão, os de duas sobrinhas e também o do irmão caçula. “Como eu não fiz [faculdade], quando chegam para mim pedindo, eu incentivo, sim. Tô investindo na educação!”, diz orgulhosa.

Na publicação, Grazi, que está com 35 anos, conta que não tem mais desejos megalomaníacos patrimoniais. “Quero mesmo é ter o suficiente para me sustentar e sustentar as pessoas que dependem de mim, que não são poucas”.

Na família, a atriz é conhecida como a ‘tia da faculdade’.

Fonte: Vírgula UOL