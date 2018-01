Grávida, Ivete Sangalo pede licença para cantar sentada no Réveillon de Salvador

Reprodução/Instagram Ivete Sangalo

Ivete Sangalo comandou o Réveillon de Salvador, na Bahia. Grávida de gêmeas e aos 7 meses de gestação, ela seguiu enérgica no palco como sempre e até recebeu o filho Marcelo durante a apresentação. O menino, fruto do casamento com Daniel Cady, tocou percussão.

Reprodução/Instagram Ivete Sangalo, o filho Marcelo e o marido, Daniel Cady

Porém, após comandar a contagem regressiva, Ivete surpreendeu a todos e “pediu licença” para sentar em uma cadeira e continuar o show. “A barriga está pesando. É tanto amor, que está pesando!”, disse.

O show da virada do ano foi a última apresentação antes da licença maternidade da cantora.

Fonte: Vírgula UOL