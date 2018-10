Reprodução/Facebook (Todd Cameron)

O casal canadense Todd e Nicole Cameron, da cidade de Nanaimo, é fissurado em filmes de terror. Tanto que, para celebrar a gravidez fizeram um ensaio fotográfico recriando a cena clássica de Alien- O Oitavo Passageiro. Isso mesmo, a gestante deu à luz a um alien, assim como a atriz Sigourney Weaver no longa.

O mais divertido dessa ideia é que criaram uma sequência de imagens em que após ser parido, o ‘bebê alien’ foge dos pais humanos, mas Todd corre atrás e o traz de volta ao colo da família. Até mamadeira ele dá para o filho ‘esquisitão do espaço’.

Um detalhe: o casal está em um campo cercado por abóboras, símbolo do Halloween, festa em que se conheceram há cinco anos.

“A parte mais engraçada foi deitarmos na grama molhada, cobertos de sangue falso, esperando que os fazendeiros não passassem por ali e nos vissem naquela condição”, relembrou Todd ao Mirror.

Confira como ficou. Nós achamos demais!

Grávida faz ensaio fotográfico parindo 'alien'

Créditos: Reprodução/Facebook(Todd Cameron)

Fonte: Vírgula UOL