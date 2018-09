Grávida faz ensaio corajoso com cobra e 12 mil abelhas no corpo

Leia maisLivro mostra tatuagens complexas de artistas na ativaMédicos encontram tartaruga de aquário morta na vagina de mulher …

A norte-americana Emily Mueller ama abelhas e está grávida. Então, ela uniu a paixão pelo pequeno inseto voador com a sua condição e fez um ensaio com 12 mil abelhas pelo corpo. Ela ainda foi além: em outra foto posou segurando uma cobra enorme com a maior naturalidade.

Na imagem que aparece com as 12 mil abelhas cobrindo a sua cabeça, a ideia foi se parecer com Cleópatra, Rainha do Egito. Na outra, em que está com a cobra, a referência foi Eva e o Jardim do Éden, pois além da píton amarela, Emily está com uma maçã na mão, assim como na cena bíblica.

Mas, calma. Emily entende muito de abelhas, tanto é que ela e seu marido Ryan têm uma empresa agrícola que resgata os insetos, a Mueller Honey Bee Rescue. O casal também possui inúmeros cachos de abelha na casa de campo em que vivem.

Mesmo assim, você teria coragem? Confira:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Créditos: Kendrah Damis Photography/ reprodução Facebook

Mais galerias

Tatuagens complexas do livro TTT Tattoo

Bispo assedia Ariana Grande em funeral de Aretha Franklin

Pai se vinga de adolescente que tinha vergonha dele

Mais galerias

Tatuagens complexas do livro TTT Tattoo

Bispo assedia Ariana Grande em funeral de Aretha Franklin

Pai se vinga de adolescente que tinha vergonha dele

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292705’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL