Grávida de nove meses, Juliana Didone posta foto deitada em brinquedos

A atriz compartilhou vários momentos da gestação nas redes sociais

A atriz Juliana Didone compartilhou vários momentos da gravidez com fãs e seguidores nas redes sociais. No último domingo (8), ela postou uma foto deitada em bichinhos de pelúcia e exibindo o barrigão de nove meses de gestação.

Na legenda, Juliana escreveu: “9 meses, 20 kg, muita ansiedade, amor desconhecido, calor bizarro, cansaço extremo, felicidade”. A menina será a primeira filha fruto do relacionamento de Juliana e Flávio Rossi.

Juliana Didone faz stand up paddle e pega carona com jet ski

A atriz Juliana Didone aproveitou o calor do Rio de Janeiro, que de acordo com o site Clima Tempo está em 37 graus, para praticar stand up paddle na praia da Barra da Tijuca. Em um dado momento, ela chegou a pegar uma “carona” com um jet ski

Créditos: Wallace Barbosa/AgNews

Fonte: Vírgula UOL