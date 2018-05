Grávida de 6 meses, ex-BBB chama a atenção na web por exibir barriga quase zero

Letícia Santiago

A ex-BBB Letícia Santiago está grávida pela terceira vez e anda surpreendendo os fãs por exibir quase nada de barriga já no sexto mês de gestação.

Letícia, que malha bastante e por conta do seu biótipo, sempre posa de biquíni e recebe muitas dúvidas dos seguidores por não parecer grávida.

Letícia Santiago

“Meu sonho de princesa é ter essa genética”, brincou uma fã. “Tô no chão com essa barriga de 6 meses… Que essa bença caia sobre minha vida”, completou outra seguidora.

Uma publicação compartilhada por Letícia Santiago (@le_santiago) em 27 de Mai, 2018 às 8:18 PDT

Fonte: Vírgula UOL