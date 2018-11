Gravado há 46 anos, documentário sobre Aretha Franklin finalmente tem data de estreia

Filmado há 46 anos, o documentário ‘Amazing Grace’, que mostra apresentações da cantora Aretha Franklin em uma igreja americana, será lançado neste mês.

O longa foi filmado pelo cineasta Sydney Pollack durante dois dias de shows na Igreja Batista de New Temple Missionary, em Los Angeles. Em 1972, foi lá que a ‘Rainha do Soul’ gravou um disco que leva o nome do filme.

A estreia levou quatro décadas devido a problemas legais e técnicos. Ela está marcada para dia 12 de novembro no festival DOC NYC e depois se prepara para tentar concorrer ao Oscar.

Aretha Franklin morreu em agosto deste ano, aos 76 anos, devido a um câncer.

Fonte: Vírgula UOL