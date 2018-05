Gramado da Arena Corinthians recebe maior nota da CBF entre 43 clubes

O campo da Arena Corinthians recebeu a maior nota entre 43 estádios que promovem jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol no país. Pela avaliação do Programa Gramados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Arena Corinthians ficou em primeiro lugar com nota 4,98 – o máximo é 5. Só não conseguiu a pontuação máxima porque faltou a chamada compactação do gramado.

Criado em 2015 pela CBF, o Programa Gramados está na sua terceira edição. O objetivo é padronizar os gramados de todos os 43 estádios que têm partidas agendadas do Campeonato Brasileiro das séries A e B.

O diretor de Marketing do Corinthians e responsável pelo planejamento estratégico da arena, Caio Campos, comemorou o resultado e disse o esforço agora é para melhorar as técnicas de manutenção do gramado. “Isso faz com que o nosso gramado seja de qualidade europeia.”

Sem revelar o total investido na Arena Corinthians, o diretor detalhou que o projeto do clube inclui ar condicionado exclusivo direcionado para o gramado, assegurando assim a temperatura adequada e a manutenção da grama, assim como há um sistema de manutenção para umidade e irrigação.

Maracanã

O gramado do Maracanã recebeu nota 4,89. Pela avaliação, houve uma evolução da qualidade do gramado, pois a última nota foi 4,67. De acordo com a assessoria de imprensa do Maracanã, o consórcio Maracanã S.A investe anualmente R$ 1,5 milhão.

Em 2017, o Maracanã foi o estádio que recebeu o maior número de partidas em todo o país: 43 jogos. A final do Campeonato Carioca, entre Vasco e Botafogo recebeu 64 mil torcedores, enquanto a disputa entre Flamengo e Internacional atraiu 60 mil pessoas, maior número de torcedores do Brasileirão de 2018.

Programa Gramados

Para ser bem avaliado no programa da CBF, o campo deve seguir as medidas oficiais adotadas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa): 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, marcações e grama de qualidade. Também inclui padronização dos equipamentos no campo, bandeirinhas de escanteio e traves.

A primeira edição do programa recebeu R$ 2,2 milhões de investimentos oriundos do Fundo de Legado da Copa do Mundo da Fifa.

