Gracyanne Barbosa exibe flexibilidade no Instagram e comemora

Mais um feito para Gracyanne Barbosa!

A musa fitness compartilhou com seus seguidores do Instagram o avanço que teve na sua flexibilidade. Ela contou que estava completamente encurtada há alguns meses, treinando pesado e usando salto alto com muita frequência. Mas voltou a ter aulas com Teresa Mendez Rodriguez, a sua “deusa da flexibilidade”. “Alonguei, treinei , descansei e esperei. Para tudo na vida é preciso tempo e dedicação. Todos os dias você tem uma nova chance, dê o seu melhor!”, ela escreveu. Dá uma olhada.

Fonte: Vírgula UOL