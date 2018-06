Gracyanne Barbosa é atacada por foto sexy e rebate comentários machistas: “Belo não é meu dono”

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa postou recentemente uma foto em que aparece super sexy, brincando com o marido, o cantor Belo, na legenda. “Quando o tudão Belo está jogando vídeo game e eu quero que ele venha jantar”, dizia na foto.

Alguns seguidores se incomodaram com a imagem e criticaram a postura de Gracyanne, que rebateu os comentários machistas. “O Belo é muito de boa para aceitar que a mulher fique praticamente nua para muitos homens”, disse uma jovem.



“Belo é meu marido, não meu dono. Nós, mulheres, somos livres para fazer o que quisermos. O que acontece é que muitas vivem ainda no século passado, são submissas, preferem se esconder por medo ou falta de coragem de serem elas mesmas. Foto não faz ninguém melhor ou pior, não descreve índole ou caráter de ninguém, muitas pessoas olham só a aparência, se prendem a fotos e esquecem da essência. Continuarei postando e motivando muitas mulheres como está acontecendo! E sim, meu marido é ‘de boa’, sabe a diferença de foto, trabalho e vida pessoal”, rebateu Gracyanne.

Outra afirmou que a foto era desnecessária e que ela não precisava disso. “Não posto porque preciso, posto porque quero mesmo. Porque sou fiel a minha personalidade e maneira de pensar. Não tenho problema com meu corpo e minha sensualidade. Aliás, acho que pelo que leio aqui incentiva muitas mulheres a mostrar esse lado, a serem mais corajosas e a terem atitude”, completou.

