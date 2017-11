Governo terá que explicar escalonamento

A juíza da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, acatou uma ação do Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso (Sisma) e deu um prazo de 72 horas para o governo do Estado justificar o escalonamento do salário dos servidores públicos. O Sisma impetrou com uma ação solicitando o pagamento de juros relativos ao atraso do salário dos servidores públicos estaduais relativos ao mês de outubro. Após a manifestação do Estado é que a juíza vai se manifestar sobre o pedido de pagamento de juros por causa do atraso salarial.