Governo publica decreto que corta 30% nos gastos e proíbe concursos públicos em MT

Mesmo sem aprovação final da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos públicos no Estado de Mato Grosso, o governador em exercício Carlos Fávaro (PSD) assinou o decreto que estabelece medidas de redução e de controle das despesas do Executivo. O decreto foi publicados no Diário Oficial do Estado que circula nesta segunda-feira (13).

Segundo o governo, as medidas são necessárias em função da receita pública total do Estado ter sido frustrada em mais de R$ 1,7 bilhão. Além disso, houve uma frustração de mais de R$ 500 milhões nas receitas correntes dificultando o desejado equilíbrio entre as receitas e o pagamento de todas as despesas públicas.

Entre as medidas que visam amenizar a crise econômica que o estado enfrenta está a redução de 30% nas chamadas despesas eventuais e extraordinárias com pessoal, como horas extras e viagens de servidores. Além disso, foi determinado a redução de 10% do consumo de água, energia elétrica, aluguéis e outros contratos de despesas consideradas essenciais. Os gastos com telefonia terá que ser reduzido em até 25%.

A responsabilidade em aplicar as medidas de redução de gastos será dos secretários e gestores dos órgãos públicos. Eles terão que cumprir as metas de cortes correndo o risco de ser punidos com cortes de programas finalísticos de suas pastas para a adequação às metas estipuladas no decreto.

Os servidores serão impactados diretamente com a contenção de gastos, pois as licenças serão autorizadas caso não gere gastos extras para o erário. A reestruturação e a revisão de planos de cargos, carreiras e subsídios também estão proibidos.

Além disso, também estão suspensas as despesas decorrentes das seguintes atividades:

– Celebração de novos contratos de custeio que impliquem em acréscimo de despesa

– Aditamento de objeto dos contratos de prestação de serviços e de aquisição de bens que implique no acréscimo de despesa

– Aditamento de objeto dos contratos de locação de imóveis e de veículos que implique no acréscimo de despesa

– Aquisição de imóveis e de veículos, salvo para substituição de veículos locados, desde que comprovada a vantajosidade

– Contratação de consultoria e renovação dos contratos existentes, admitindo-se prorrogação em casos excepcionais, devidamente justificados e submetidos à apreciação do CONDES

– Contratação de serviços considerados não essenciais para a atividade finalística do órgão ou entidade

-Contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba de deslocamento

– Aquisição de móveis, equipamentos e outros materiais permanentes, ressalvados aqueles destinados à instalação e à manutenção de serviços essenciais e inadiáveis, devidamente justificados e submetidos à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES

– Aquisição de materiais de consumo, excetuando-se aqueles destinados ao desenvolvimento das atividades essenciais das unidades, cabendo à SEGES o acompanhamento e o controle do consumo de tais materiais

– Autorizações para concursos públicos, devendo ser reavaliadas todas as autorizações de concursos que ainda não se encontrem em andamento na data de publicação do decreto.

– Conforme o documento, as medidas não se aplicam aos serviços públicos considerados essenciais das áreas de saúde, segurança pública e educação e demais serviços voltados diretamente ao atendimento da população.