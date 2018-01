Governo pode pagar salário dos servidores no próximo dia 10

O secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi, reafirmou nesta terça-feira (30.01) o esforço do Governo do Estado para quitar a folha salarial dos servidores no próximo dia 10 de fevereiro. O anúncio foi feito durante reunião com representantes do Fórum Sindical de Mato Grosso, que buscaram respostas sobre o possível escalonamento do salário de janeiro.

“Quando assumimos o Estado, a folha de pagamento estava em R$ 5 bilhões por ano. Com a concessão de RGA e outros benefícios, fechamos 2017 com o acumulado de R$ 8 bilhões. Mesmo em meio a pior crise econômica do país, temos priorizado o pagamento dos salários, de modo que todos os servidores recebam em dia”, afirmou o secretário-chefe da Casa Civil Max Russi.

O vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e coordenador do Fórum Sindical de Mato Grosso, Antônio Wagner Oliveira, destacou a receptividade do secretário Max Russi e o interesse do Governo em pagar os servidores na data prevista.

“Buscamos uma informação oficial do que está sendo divulgado na mídia nos últimos dias a respeito do escalonamento salarial. Tivemos uma receptividade, como sempre ocorreu desde que assumiu o secretário Max Russi, que nos colocou a coisa de maneira muito clara, inclusive as dificuldades enfrentadas, mas que ele entende que há uma possibilidade muito próxima de pagar a folha até o dia 10. Então a gente sai daqui um pouco mais aliviado com essa situação e vamos aguardar que a previsão do secretário se concretize”, expôs o sindicalista.

Também participaram da reunião, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Eduardo Botelho e o presidente do MT, Saúde Maurélio Ribeiro.