Governo paga todos os servidores da ativa e aposentados nesta sexta-feira

O Governo do Estado paga nesta sexta-feira (09.02) os salários de todos os servidores em atividade e aposentados. A Secretaria de Fazenda (Sefaz) informa que os valores estarão disponíveis nas respectivas contas após 18h. Com a folha líquida de janeiro, o Executivo injeta R$ 435,520 milhões na economia de Mato Grosso.

Como já divulgado pelo secretario Rogério Gallo, esta semana os esforços foram concentrados para fazer caixa ao pagamento dos salários dos servidores, levando em consideração, ainda, que o Tesouro precisa garantir parcela considerável ao pagamento dos inativos.

“Estamos fazendo esforços para honrar a folha salarial e também os outros compromissos, como pagamento de dívidas e custeio da máquina, por isso precisamos da união e compreensão de todos neste momento para a criação de um Fundo de Estabilização Fiscal”, disse o governador.

Do total da folha de janeiro, R$ 158,971 milhões foram destinados ao pagamento dos aposentados e pensionistas, sendo que R$ 90,761 milhões, ou 57% tiveram que ser completados com recursos do caixa do Tesouro. A complementação do valor vem ocorrendo todos os meses em virtude do déficit financeiro previdenciário.

“O pagamento dos salários dos servidores é prioridade porque hoje os recursos não são suficientes para honrar com todas as despesas públicas, como custeio das secretarias e investimentos”, reafirma Gallo.

O secretário aponta que o fechamento de toda a folha, sem a necessidade de estabelecer o pagamento por faixas salariais, é reflexo de ações importantes. “A entrada de receita tem gradualmente melhorado por conta da deflagração de medidas de combate aos grandes sonegadores”, avalia.

“Estamos indo atrás dos inadimplentes e sonegadores, o que tem contribuído e muito para aumentar a receita, mas nesse momento necessitamos de um esforço maior, e de todos, porque as despesas públicas não cabem dentro do caixa do Tesouro Estadual”, disse Rogério Gallo, ao se referir à necessidade da criação do Fundo de Estabilização Fiscal.

Poderes

Esta semana o governo também repassou os R$ 25 milhões remanescentes dos encargos incidentes sobre a folha salarial dos Poderes e órgãos autônomos. Ainda não foi repassado ao Poderes parte do duodécimo referente ao custeio do mês de janeiro. Na sexta-feira (02), as instituições já haviam recebido R$ 119,16 milhões referentes à folha líquida de janeiro de 2018.