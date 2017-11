Governo paga aposentados nesta sexta-feira

O Governo do Estado confirma para esta sexta-feira (10) o pagamento dos aposentados e pensionistas do Executivo. A Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) informa que os valores serão disponibilizados nas respectivas contas a partir das 8 horas.

No mês de outubro a folha líquida soma R$ 156 milhões, sendo que R$ 90,540 milhões foram aportados pelo Tesouro do Estado. A complementação do valor vem ocorrendo todos os meses em virtude do déficit financeiro previdenciário.

No acumulado deste ano, até outubro, o valor das aposentadorias e pensões soma R$ 1,448 bilhão, dos quais R$ 798,154 milhões foram disponibilizados pelo Tesouro, o que representa 55% do total.

Como a receita não vem perfazendo o esperado, o complemento à previdência vem exigindo um esforço cada vez maior do Tesouro para fechar o valor da folha de pagamento.