Governo lança sistema online para aproveitamento de material usado

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão lançou hoje (29) uma plataforma que permitirá a doação e transferência de material de consumo e bens móveis de um órgão público a outro e à sociedade. O Reuse.gov já está disponível para uso do governo federal e, em 2019, será ampliado para estados, municípios e organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, classificou a ferramenta como um “mercado livre” do governo. “Nos órgãos públicos, com o passar do tempo, os materiais ficam ociosos, envelhecem e acabam deteriorados, gerando prejuízo para a União. Com a mesma a comodidade da compra online, o sistema vai conectar os órgãos da administração para a troca de bens”, explicou.

Segundo Colnago, a União tem um estoque de 108 bilhões em bens móveis e, com esse sistema simples, a localização, transferência e aproveitamento dos objetos devem ser feitos de maneira célere, transparente e eficiente. O Reuse.gov já conta com um estoque virtual de bens e materiais disponíveis, como mesas, armários, impressoras, cds de regravação e envelopes timbrados.

Os bens que não tiverem uma solução adequada dentro da administração pública, poderão ser incluídos em leilões, para serem disponibilizados à população geral.

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, o sistema não vai promover um ajuste fiscal, mas vai evitar compras desnecessárias e otimizar o patrimônio da União. “É um estoque que pode ser usado por qualquer órgão”, explicou.

Fonte: Agência Brasil