Governo inaugura rodovia no Xingu

O governador Pedro Taques irá inaugurar, neste domingo (06.05), às 11h, a obra de pavimentação de 21 km da rodovia estadual MT-437, no trecho localizado entre o trevo do Natanael e o Distrito de Santo Antônio do Fontoura, que pertence ao município de São José do Xingu (967 km de distância de Cuiabá). O evento vai ser realizado no trevo do Natanael.

A inauguração faz parte de uma agenda de trabalho do governador na região, que inclui ainda outras ações. Deputados, secretários de Estado e prefeitos também vão participar da comitiva. A nova rodovia atende um antigo sonho dos moradores da região do Xingu, além de desenvolver a economia local.

Com a pavimentação do trecho o Governo do Estado irá assegurar o acesso por asfalto ao município de Confresa, contando a partir do trevo do Natanael. A obra recebeu investimentos de R$ 13,2 milhões e faz parte do programa Pró-Estradas que em três anos da atual gestão concluiu 2.400 km de asfalto em rodovias estaduais, considerando as obras de construção (1.000 km) e de reconstrução (1.400 km).

Ainda na região, a Sinfra já pavimentou, só nesta gestão, ao menos 33 quilômetros da rodovia MT-430, melhorando o acesso ao município de Santa Cruz do Xingu (994 km da capital). Para assegurar a continuidade da obra, os primeiros cinco quilômetros devem ser concluídos neste ano.

