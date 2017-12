Governo entrega Rodovia do Contorno em Volta Redonda, no estado do Rio



Moreira Franco acompanhou o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, na cerimônia de entrega da rodovia à população.Beth Santos/Secretaria Geral da PR

Após 22 anos em construção, a rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves, conhecida como Rodovia do Contorno, foi entregue hoje (8) à população de Volta Redonda, na região Sul Fluminense. A pista de 12,5 quilômetros liga a BR-393 (Via Lúcio Meira) à BR-116 (Via Dutra) e custou R$ 104 milhões. Deste total, R$ 40,9 milhões são do governo federal – R$ 22 milhões já foram pagos – que, por meio do programa Agora, é Avançar retomou mais de 7 mil obras inacabadas por todo o Brasil.

“Agora os compromissos assumidos pelo governo federal têm começo, meio e fim. Porque nada mais retrata a leviandade, o desperdício e a irresponsabilidade fiscal do que obras que se iniciam sem condições de cumprir as decisões tomadas no início da obra, e que são paralisadas, causando um prejuízo enorme”, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, que é coordenador do programa federal.



Na última etapa, a pista foi pavimentada e recebeu sinalização, com implantação de defensas metálicasBeth Santos/Secretaria Geral da PR

Com o objetivo de mostrar ao país a importância da obra, Moreira Franco acompanhou o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, na cerimônia de entrega da rodovia à população. Ele lembrou que em 1995, quando era deputado federal e presidente da Comissão de Transportes da Câmara, visitou a construção, e somente hoje, em 2017, a obra está sendo concluída.

“O presidente Temer determinou que nós pegássemos só obras que estão paralisadas. Serão investidos mais de R$ 100 bilhões em cerca de 7 mil obras no Brasil inteiro.”

Região

Para o ministro, uma obra paralisada “quebra a autoestima da população e significa desemprego, desperdício de dinheiro público”. Moreira informou que, quando a obra é retomada, abre um ambiente de negócios diferente. “Essa estrada já tem áreas que serão objeto de construção de casas do Programa Minha Casa, Minha Vida, o que vai dinamizar economicamente toda a região”, afirmou, acrescentando, que em Volta Redonda há ainda mais cinco obras nos setores de educação, de saúde e de cultura.

Durante a cerimônia, o governador do Luiz Fernando Pezão, disse que a estrada é importante para a região e vai permitir a expansão com a retomada do crescimento da economia, não só com a construção de casas, mas com a presença de empresas que poderão gerar novos empregos. Pezão destacou ainda a redução dos gastos da prefeitura com obras de infraestrutura para melhorar as condições das vias da cidade.

“O importante é que a gente está entregando. O importante são os nove mil, dez mil caminhões que vão sair de dentro de Volta Redonda e Barra Mansa. O custo que vai economizar na infraestrutura da cidade, no asfalto, que tem sempre que fazer manutenção, por sofrer com todo o trânsito que vem na 393 e passa por dentro de Volta Redonda e Barra Mansa”, afirmou.



No estado do Rio, são 218 projetos com previsão de investimentos de R$ 10,5 bilhões até o fim de 2018 Beth Santos/Secretaria Geral da PR

O governo fluminense foi parceiro na execução da rodovia inaugurada hoje. Na última etapa, a pista foi pavimentada e recebeu sinalização, com implantação de defensas metálicas. Foi realizada a finalização dos trevos de acesso à BR-393. A rodovia ganhou, ainda, uma terceira faixa de rolamento, numa extensão de um quilômetro.

A estrada também conta com um projeto de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Além disso, caixas de retenção instaladas ao longo da rodovia vão permitir o escoamento rápido de substâncias poluentes, em caso de acidentes. A ligação vai tirar cerca de nove mil veículos pesados como caminhões e carretas do centro de Volta Redonda, criando um novo corredor de desenvolvimento para a região.

No estado do Rio, são 218 projetos com previsão de investimentos de R$ 10,5 bilhões até o fim de 2018. Entre as obras estão a duplicação da BR-493 (Manilha – Santa Guilhermina), a drenagem urbana, canalização e dragagem na bacia do Rio Bengalas, em Nova Friburgo, e a ampliação de parte da BR-101. O programa Agora, é Avançar foi lançado no início de novembro.

Fonte: Agência Brasil