Governo do Rio paga regime adicional de serviço à Polícia Civil

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, deposita nesta sexta-feira (6) o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil a 3.391 integrantes da instituição. Ao todo, será depositado o valor líquido de R$ 3,575 milhões, referentes a maio de 2018 e a outros períodos pendentes.

O débito começou a ser quitado depois que o governo do Estado começou a equilibrar as contas, depois de contrair um empréstimo superior a R$ 3 bilhões, autorizado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), para pagar os fornecedores do Estado.

Na segunda-feira (2), foi pago o Regime Adicional de Serviço (RAS) compulsório da Polícia Militar, também relativo ao mês de maio deste ano, a 11.904 integrantes da corporação. O valor líquido depositado, no total, pelo governo do estado foi R$ 1,883 milhão.

Em fevereiro deste ano, o governo do Rio havia quitado pendências do RAS da Polícia Militar e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) no valor de cerca de R$ 23 milhões.

No fim de maio, a administração estadual pagou a última parcela referente ao Sistema Integrado de Metas (SIM) pendente aos servidores da área de Segurança. No total, foram pagos R$ 71 milhões, em quatro parcelas.

Os depósitos desta sexta-feira (6) serão feitos ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. Os recursos do pagamento são do Tesouro estadual.



Fonte: Agência Brasil