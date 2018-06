Governo do Rio lança Plano Estratégico Metropolitano

O governo do estado do Rio de Janeiro apresentou hoje (21) O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, um programa com propostas para o desenvolvimento da região metropolitana nos próximos 25 anos.

Elaborado durante dois anos pelo consórcio formado pelas empresas Quanta Consultoria e Jaime Lerner Arquitetos, o programa foi coordenado pela Câmara Metropolitana, com financiamento do Banco Mundial (Bird).

Ao apresentar o plano, o governador Luiz Fernando Pezão ressaltou o fato de que o programa contempla todas as necessidades para o desenvolvimento integrado da região.

“É um plano todo integrado e atualizado que contempla as necessidades para se promover o desenvolvimento da região, desde a área de transporte à de saneamento, com a despoluição da Baía de Guanabara a partir do tratamento de todos os rios que nela deságuam”, disse.

O Plano Estratégico Metropolitano também teve a contribuição de técnicos e especialistas de universidades, que apresentaram propostas nas áreas de mobilidade urbana, saneamento, economia, habitação, patrimônio cultural e ambiental e na reconfiguração espacial.

Fonte: Agência Brasil