Governo do Rio instala gabinete de crise para monitorar caminhoneiros

A Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) do Rio de Janeiro instalou hoje (25) o Gabinete de Gestão de Crise (GGC). O objetivo é monitorar as movimentações dos caminhoneiros, cuja greve está sendo acompanhada desde o início pelas forças de segurança.

De acordo com a Seseg, o GGC conta com representantes da Polícia Rodoviária Federal; Polícia Militar; Polícia Civil; do Corpo de Bombeiros; do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro; da Secretaria de Estado de Saúde; e da prefeitura do Rio.

A nota da Seseg destacou que, “até o momento, o estado do Rio de Janeiro não apresenta vias com bloqueio total por parte dos manifestantes”.

De acordo com a secretaria, “existe um planejamento das polícias para economizar combustível nas áreas administrativas”. O órgão apontou ainda que “a atividade operacional está completamente preservada, transcorrendo normalmente”.

Fonte: Agência Brasil