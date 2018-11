Governo do Rio antecipa em um dia pagamento a servidores

O governo do Estado do Rio de Janeiro resolveu antecipar, em um dia, o depósito dos salários de outubro para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias.

O pagamento será realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento amanhã (14), o nono dia útil do mês de novembro. “A antecipação é resultado do incremento da arrecadação tributária prevista para o período”, diz nota do governo.

Conforme o calendário de pagamentos do estado os depósitos têm que ser feitos no décimo dia útil.

A Secretaria de Fazenda vai depositar o valor líquido de R$ 1,7 bilhão e os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Fonte: Agência Brasil