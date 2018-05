Governo do DF suspende aula das escolas públicas nesta sexta-feira

O governo do Distrito Federal decidiu hoje (24) suspender amanhã as aulas nas escolas públicas do DF. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (24) em reunião do governador Rodrigo Rolemberg com seus secretários para avaliar os efeitos da paralisação dos caminhoneiros no Distrito Federal.

“A medida visa a garantir a segurança das crianças diante da possibilidade de novas interrupções, assim como melhorar a mobilidade no trânsito da cidade”, disse o governo, por meio de nota. Não há definição sobre funcionamento na próxima semana.

Questionada pela reportagem da Agência Brasil se medida semelhante será adotada em outros órgãos públicos, a assessoria do GDF informou que não há, no momento, nenhuma definição oficial sobre a questão.

Crimes contra consumidor

De acordo com a nota, o governador determinou ainda que a Polícia Civil instaure investigação criminal para apurar crimes contra a relação de consumo e a economia popular. A determinação foi tomada depois de informações sobre o aumento nos preços de alimentos.

Na reunião, foi determinado também que a Polícia Militar trabalhe para desobstruir as rodovias federais, de acordo com decisão da Justiça Federal, e que o Procon-DF continue com o trabalho de fiscalização e punição aos postos de gasolina que praticarem preços abusivos.

A medida foi tomada após relatos de que o preço da gasolina chegou a ser reajustado para R$ 9,99 em postos da capital.

O governo disse que vai atuar para garantir, prioritariamente, o abastecimento de combustível dos veículos que prestam serviços essenciais à população, “como segurança, saúde e serviço de limpeza urbana, e emergenciais como Caesb e CEB”, informou o governo.

Fonte: Agência Brasil