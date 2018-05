Governo de SP interrompe cobrança de eixo suspenso em pedágios

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), anunciou no final da tarde de hoje (26) a suspensão da cobrança do eixo suspenso, usado pelos caminhões que trafegam sem carga total, nos pedágios das rodovias paulistas.

Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, com caminhoneiros identificados como líderes do movimento grevista no Estado pelas redes sociais, principalmente pelos grupos de Whatsapp, o governador anunciou um pacote de medidas para negociar a desobstrução das rodovias paulistas.

O fim da cobrança do eixo suspenso começa a vigorar a partir da 0h de terça-feira (29), prazo negociado pelos líderes dos caminhoneiros para liberação das rodovias, principalmente trechos da Régis Bittencourt (que liga aos estados do Sul) e do Rodoanel (que interliga rodovias na região metropolitana paulista). França prometeu retirar as multas aplicadas pela Polícia Rodoviária aos caminhoneiros parados nas rodovias.

Líderes do movimento deixaram a reunião no começo da noite prometendo informar o pacote de medidas favoráveis à categoria, principalmente aos caminhoneiros parados nas duas rodovias. Na reunião, que teve a participação de vários secretários estaduais, o governador anunciou que também estudará uma proposta de cobrança diferenciada de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos caminhoneiros autônomos em 2019, que segundo os líderes presentes representam 130 mil motoristas no estado de São Paulo.

O fim da cobrança por eixo suspenso significa uma queda de cerca de R$ 50 milhões na arrecadação das concessionárias que administram as rodovias paulistas, segundo o governador. França informou que negocia com o governo federal um repasse para cobrir essa isenção. A negociação entre o governo paulista e o governo federal terá como interlocutor o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que acertou para hoje à noite a vinda à São Paulo para participar de uma reunião com representantes do governo paulista e integrantes do movimento grevista dos caminhoneiros.

Rodovias

No início da noite, as rodovias que desembocam na capital paulista seguiam com mobilizações dos caminhoneiros em greve. Depois de negociações com policiais rodoviários, os caminhoneiros concordaram em desocupar as faixas da Rodovia Régis Bittencourt, entre as cidades de Embu das Artes e Jacupiranga, e irem para o acostamento.

Na ligação com o interior do estado, a Rodovia Anhanguera tem pontos de manifestação na região de Limeira. A recomendação da concessionária CCR AutoBan, é que os motoristas utilizem a Rodovia dos Bandeirantes como alternativa.

Na Via Anchieta, que leva ao litoral paulista, os caminhoneiros ocupam a faixa da direita na altura do quilômetro 23 ao 25, sentido Baixada Santista. Os veículos de passeio conseguem transitar pela faixa da esquerda.

O Porto de Santos também tem protestos, tanto na margem esquerda, pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, quanto na margem direita, na chegada a Santos. Os protestos não chegaram a interferir no tráfego da Baixada Santista.

*Colaborou Fernanda Cruz

Fonte: Agência Brasil