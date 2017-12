Governo de Brasília assegura apoio ao 8º Fórum Mundial da Água

O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, assegurou hoje (12) apoio à realização do 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá na capital federal entre os dias 18 e 23 de março de 2018. Realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul, a nova edição do fórum buscará o maior envolvimento da sociedade no debate sobre a água. Para isso, o Estádio Nacional de Brasília receberá a Vila Cidadã, espaço aberto a entidades que têm interesse no tema.

“Estamos muito felizes em receber este megaevento das águas. Entendo que esse é um dos mais importantes realizado em Brasília nos últimos anos, uma vez que estamos tratando de um dos temas mais essenciais para a humanidade que é a água. Um tema que mobiliza a atenção de todos os países,” destacou Rollemberg.

A cerca de 95 dias do início do fórum, Brasília se prepara para receber cerca 40 mil visitantes do Brasil e do exterior, sob a liderança do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Rollemberg e o diretor-geral da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa), Paulo Salles, afirmaram que o governo local colocará à disposição dos organizadores do fórum toda estrutura que envolve o Estádio Nacional e arredores, bem como o Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Crise hídrica

Em meio à maior crise hídrica da história do Distrito Federal, o governador Rollemberg espera que o maior legado da realização do fórum em Brasília seja justamente o debate sobre o uso racional da água.

“Autoridades no assunto e representantes de vários países discutirão o tema da água. Isso tudo trará um legado não só para Brasília, mas para todo o Brasil no sentido de como podemos ter água em abundância e de qualidade para as próximas gerações”, afirmou.

Programação paralela

O governo de Brasília organizará evento paralelo de governadores e uma sessão especial com apresentação dos principais projetos do Executivo local.

O DF também vai manter um estande na área de exposição com 600 metros quadrados e haverá visitas técnicas e passeios a locais de interesse ao tema, como a Orla do Lago Paranoá.

O Fórum Mundial da Água

Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o fórum foi idealizado para estabelecer compromissos políticos sobre os recursos hídricos.

O fórum ocorre a cada três anos e já passou por Marrakesh, no Marrocos (1997); Haia, na Holanda (2000); Quioto, no Japão (2003); Cidade do México, no México (2006); Istambul, na Turquia (2009); Marselha, na França (2012); e Daegu, na Coreia do Sul (2015).

*Estagiário sob supervisão do editor Roberto Cordeiro

Fonte: Agência Brasil