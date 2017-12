Governo cria força-tarefa para localizar criminoso que matou prefeito de Colniza

Policiais militares e civis da região Noroeste de Mato Grosso atuam na busca dos assassinos do prefeito de Colniza, Esvandir Antônio Mendes, que foi morto a tiros na Avenida 7 de Setembro nesta sexta-feira (15.12), por volta de 18h30. Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, vão se deslocar ao município para ajudar na investigação.

O governador Pedro Taques, o secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Marcos Cunha e o delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Fernando Vasco, também vão ao município acompanhar as buscas e as investigações.

“O efetivo policial já estava reforçado na cidade em razão da operação final de ano e os policiais já estão fazendo as diligências. Além do efetivo da PM e da Polícia Civil, os setores de inteligência também estão nas buscas pelos criminosos”, informou o secretário de Segurança.

O governador Pedro Taques conversou com o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) sobre as medidas tomadas pelas forças de segurança e o presidente da entidade Neurilan Fraga vai acompanhar as investigações.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, além do prefeito, também estava na caminhonete o secretário municipal de Finanças, que também foi baleado e está internado em um hospital da cidade. O assassino estava em outro veículo, atirou contra as vítimas e fugiu em seguida.