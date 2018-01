Governo concede 90 dias de licença para ex-secretário condenado

Mesmo condenado a mais de 12 de prisão, o ex-secretário de Fazenda Marcel de Cursi foi autorizado pelo Governo de Mato Grosso a tirar 90 dias de licença prêmio. A licença prêmio foi publicada no Diário Oficial que circulou no último dia 3. Ela é um direito do servidor público que trabalhar ininterruptamente por cinco ano.

Servidor público de carreira da Sefaz, Cursi foi condenado por fazer parte da organização criminosa comandada pelo ex-governador Silval Barbosa (sem partido).

Durante os 90 dias de licença, Cursi continuará recebendo o salário de quase R$ 30 mil. O ex-homem de confiança de Silval está afastado de suas funções como fiscal de tributos do Estado deste 2005, quando foi deflagrada a 1ª fase da Operação Sodoma. A operação apurou um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no governo Silval.

O ex-secretário saiu da prisão em julho de 2017, após ficar por quase dois anos no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC). Mesmo livre, Cursi permanece afastado do cargo em função de um processo administrativo disciplinar instaurado em decorrência das denúncias e prisão.