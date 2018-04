Governo brasileiro homenageia ex-pracinhas na Itália

Até o dia 24 de abril, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), os ministérios da Defesa, do Turismo e das Relações Exteriores e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República estão promovendo o Festival Tra Amici, na Itália, com homenagens aos soldados brasileiros que lutaram em solo italiano durante a Segunda Guerra Mundial.

O Festival ocorre na semana em que é celebrada a libertação da Itália, com o dia 25 marcando o fim da Segunda Guerra Mundial no país, e conta com homenagens aos pracinhas brasileiros, como ficaram conhecidos os integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que lutaram no país.

No último fim de semana, os pracinhas da FEB foram homenageados com a inauguração do busto do Marechal Mascarenhas de Morais, ontem (22), em Porreta, e uma cerimônia de homenagem aos soldados brasileiros que participaram da libertação da Itália, no Cemitério Brasileiro de Pistoia, no sábado (21).

O Festival Tra Amici também tem o objetivo de apresentar produtos turísticos brasileiros, com o objetivo de aumentar a vinda de turistas italianos ao Brasil.

Fonte: Agência Brasil