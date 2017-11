Governador vai à China em busca de investimentos

O governador Pedro Taques vai liderar uma comitiva mato-grossense em viagem internacional a dois países nas próximos duas semanas. Primeiro a comitiva vai à China apresentar projetos de infraestrutura e sustentabilidade no setor de agronegócio, visando parcerias, expansão do mercado e atração de investimentos para o Estado. Na Alemanha, Taques e Carlos Fávaro vão participar da COP23 e assinar um acordo para receber 17 milhões de euros para investir no Estado. Além disso, no evento internacional o governador também vai apresentar um balanço das ações de sustentabilidade desenvolvidas em Mato Grosso.

De acordo com Taques, na China o objetivo principal é promover o Estado e buscar parcerias nos setores de infraestrutura e logística, educação, inovação tecnológica, agroindústria, indústria têxtil, mineração, turismo e energia renovável (energia solar). “Buscamos garantir a diversificação da pauta comercial com a China, com investimentos em novos setores, dando impulso assim à industrialização em Mato Grosso. Identificamos na China a possibilidade de grandes parcerias, já que possuímos interesses em comum”, afirma o governador.

A viagem à Alemanha é uma consequência da participação de Mato Grosso na COP 21, em Paris, em 2015. Naquela oportunidade, Taques lançou a estratégia PCI (Produzir, Conservar, Incluir) que é um conjunto de ações de desenvolvimento sustentável aliando o progresso à redução de índices de desmatamento, que contribuem com a redução do aquecimento global. Dessa forma, na Alemanha, Taques vai mostrar o que já está sendo feito no Estado com relação às metas traçadas em Paris e trazer o resultado disso, como a assinatura de um acordo com o banco de desenvolvimento alemão KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), que vai repassar 17 milhões de euros para Mato Grosso. Esses recursos devem ser utilizados para a estruturação administrativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

O governador vai participar de um painel do Banco Mundial para falar sobre ajuste fiscal e como essas ações econômicas refletem no desenvolvimento sustentável. Taques foi o único governador brasileiro convidado pelo Banco Mundial para palestrar no evento internacional.

A estratégia PCI – Produzir, Conservar e Incluir, já atrai investidores de todo o mundo. A PCI possui metas ambiciosas nos três eixos propostos: expansão e aumento da eficiência da produção agropecuária e florestal; conservação da vegetação nativa e recomposição dos passivos; e inclusão socioeconômica da agricultura familiar e populações tradicionais.