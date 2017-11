Governador vai a Brasília tentar liberar recursos do FEX e critica burocracia da União

Diante da manobra do governo Federal em condicionar a liberação dos recursos do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) para os estados e municípios ao apoio dos parlamentares a Reforma da Previdência que tramita na Câmara Federal, o governador Pedro Taques (PSDB) mudou sua agenda e foi para Brasília na tentativa destravar o recurso.

O projeto de lei que autoriza o pagamento de R$ 1,9 bilhão do FEX para os estados e municípios pode ser aprovado nesta quarta-feira (29) na Câmara Federal. O projeto tramite em regime de urgência a pedido do deputado federal Fabio Garcia (sem partido).

Além dos recursos do FEX, Taques vai tentar em Brasília liberar 102 milhões da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Este valor é referente uma dívida da Conab com Mato Grosso. Somente do FEX, a União precisa repassar para Mato Grosso R$ 496 milhões.

Em sua página no Facebook, o governador criticou a burocracia da União para liberar os recursos, que são fundamentais para melhorar a saúde financeira de Mato Grosso. Com o dinheiro do FEX, o governador pretende quitar dívidas da saúde e garantir o pagamento dos servidores no final deste ano. “…Esta já deve ser a décima vez em que venho para Brasília tratar destes dois temas, mas a burocracia da União impede que isso seja pago. Mas nós vamos conseguir. Sou otimista e não descansaremos”, disse o governador agradecendo o empenho da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional para liberar o FEX.

Em Brasília, o governador vai se reunir com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. “Vou falar pessoalmente com o presidente da Câmara Federal para garantir que o projeto do FEX seja votado nesta quarta-feira. Com o senador Eunício Oliveira vamos solicitar que assim que o projeto chegue ao Senado seja votado em regime de urgência”, declarou o tucano.

A votação do FEX estava prevista para terça-feira (28) na Câmara Federal, mas foi adiada para esta quarta-feira. Nos bastidores, o comentário é que a votação do FEX está condicionada ao apoio dos estados a Reforma da Previdência. Com isso, o presidente Michel Temer (PMDB) quer garantir a votação e aprovação da reforma antes do recesso parlamentar.