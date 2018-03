Governador se reúne com prefeitos e vereadores da Região Oeste

O governador Pedro Taques participou de reunião na tarde deste sábado (02.03) com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região Oeste de Mato Grosso. Na oportunidade, ele falou sobre o que a administração vem realizando e recebeu as reivindicações da região. Saúde, educação e infraestrutura foram os principais temas do encontro.

“Na nossa administração, sempre existiu essa proximidade com os prefeitos e vereadores. Há um ano, estivemos em São José dos Quatro Marcos e nas cidades desta região, naquele momento fizemos muitos compromissos e estamos saldando isso com a população”, disse o governador Pedro Taques.

Taques aponta que a região registra inúmeros avanços com ações pontuais em cada área. “Antes esquecida, a região Oeste é muito bem lembrada por nossa administração. São mais de 10 anos sem que tivesse ações efetivas do governo aqui. Mas estamos trabalhando muito e revertendo essa situação”, pontuou.

O governador reconheceu que ainda é necessário fazer muito, principalmente na saúde pública. Mas destacou que a crise financeira dificultou a gestão e que o governo já prepara um plano de ações para superar mais essa dificuldade.

Anfitrião do encontro, o prefeito de Cáceres, Francis Maris agradeceu pelas ações do governo na cidade e citou como exemplo a reconstrução da Avenida Tancredo Neves, construção de três escolas estaduais, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), a Escola Técnica Estadual (ETE) e a Caravana da Transformação, entre outras.

Saúde

Francis Maris pediu atenção do governo em relação a saúde pública. Os 19 municípios da região Oeste e Sudoeste que participam da Caravana da Transformação em Cáceres recebem anualmente a transferência de R$ 87.916.299,40, recursos que são aplicados na Atenção Básica, Regionalização, Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde e Farmácia Básica. Pontes e Lacerda também recebe um valor mensal para os serviços de Média e Alta Complexidade executados pelo município (Serviço de Atenção Hospitalar de Referência em Média e Alta Complexidade).

Dos recursos repassados, Cáceres recebe a o valor anual de R$ 78.786.507,88 e a maior parte é aplicada no Hospital Regional -R$ 63.575.304,48. O Hospital São Luiz também recebe um aporte de R$ 14.029.694,56 para os custeios dos serviços de saúde.

O assessor especial da Secretaria de Estado de Saúde, Wagner Simplício, explicou que o Governo do Estado abriu mais de 200 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e que gasta mensalmente R$ 8 milhões com os leitos. Além disso, cada hospital regional exige uma média de R$ 4 milhões, por mês.

Para a Farmácia de Alto Custo, o governo está recebendo R$ 100 mil do Governo Federal em manutenção, mas que esse valor chegará a R$ 1 milhão nos próximos meses. Também destacou que em um esforço com o Ministério Público, em maio o Estado deve inaugurar o novo Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac).

Na região Oeste, Wagner disse que a SES deve implantar um setor de ortopedia em Cáceres e a ampliação de leitos de UTI. Já Pontes e Lacerda deve ter uma elevação nos valores para atender como um hospital regional. Imediatamente a saúde está investimento R$ 100 milhões que recebeu em fevereiro do Ministério da Saúde, os repasses serão feitos até a próxima semana.

O deputado estadual Leonardo Albuquerque destacou a necessidade de mais um hospital na região para que os casos de média complexidade possam ser atendidos em outros municípios.

Infraestrutura

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos, disse que numa conta rápida, a cidade economizou cerca de R$ 600 mil com a Caravana da Transformação.

O representante da Associação Estrada do Matão, Luciano Barbosa, agradeceu pela doação de óleo diesel para a manutenção da estrada. Só cobrou do governo celeridade na transferência do Estado.

O secretário Marcelo Duarte, da Sinfra, destacou que há um ano, os gestores estaduais estiveram na região e fizeram uma série de compromissos. “Agora o governo volta à região e entrega as obras e fazendo compromissos para fazer outras, como pavimentar a ligação até Reserva do Cabaçal”.

Educação, Esporte e Lazer

Já na educação, o secretário da pasta, Marcos Marrafon, ressaltou os avanços na área como reforma em todas as escolas, construção de novas unidades e quadras escolares. Além disso, o gestor falou sobre a renovação da frota de micro-ônibus, inclusive via emendas parlamentares que vai agilizar a aquisição. Além disso, houve aumento na contrapartida do Estado no transporte e na merenda escolar.

O secretário-adjunto de Esportes e Lazer, Leonardo Oliveira, disse que o programa Esporte na Escola deve atender mais de 200 crianças, adolescentes e jovens em programa de esportes no contraturno.

Agilidade em processos

A procuradora-geral do Estado, Gabriela Novis Neves, informou que governo tem trabalhado com agilidade para liberar processos do governo. Entre as ações, Gabriela destacou o processo de doação de terras para a construção de um posto do Gefron na localidade do Limão. Os donos tentavam doar à área há 10 anos, mas o processo não tinha andamento.