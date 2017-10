Governador se reúne com bancada para discutir emenda para novo PS e recursos do FEX

Na tentativa de amenizar a crise financeira que Mato Grosso atravessa, o governador Pedro Taques (PSDB) vai a Brasília nesta segunda-feira (30) para pressionar o governo Federal a liberar R$ 350 milhões do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX).

Ainda em Brasília, o governador vai se reunir com a bancada federal de Mato Grosso e com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), para discutir a emenda de R$ 82 milhões para equipar o novo Pronto-Socorro de Cuiabá (PS). A intenção de parte da bancada é destinar R$ 32 milhões deste valor para o custeio da saúde de Mato Grosso. Como garantia, o governo estadual assinaria um convênio com a prefeitura de Cuiabá se comprometendo a repassar o mesmo valor para equipar o novo PS. O assunto causou muita polêmica e dividiu opiniões dentro e fora da bancada de Mato Grosso.

“O governador irá a Brasília, nesta segunda-feira, cobrar agilidade do FEX e também a emenda da Saúde, que pode ser aporte para o custeio das despesas. Ele irá se reunir com todos os senadores, deputados federais e o prefeito da capital”, frisou o secretário chefe da Casa Civil, Max Russi (PSB).