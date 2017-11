Governador quer aval do STF para assinar aposentadoria de Antonio Joaquim do TCE

A aposentadoria de Antonio Joaquim do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) vai depender de um parecer do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Fux foi responsável por afastar Antonio Joaquim do cargo de conselheiro do TCE por suspeita de ter recebido juntamente com mais quatro conselheiros cerca de R$ 53 milhões de propina do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

O parecer do STF foi solicitado pelo governador Pedro Taques (PSDB) nesta terça-feira (31). O governador quer assegurar que as investigações da Operação Malebolge (12ª fase da Ararath), que culminou no afastamento de Antonio Joaquim do TCE, não interfere ou impede a aposentadoria do conselheiro.

Segundo o procurador-geral Estado, Rogério Gallo, o parecer do STF é fundamental para dar segurança jurídica ao processo de aposentadoria do conselheiro Antonio Joaquim e garantir que o governo estadual não vai “passar por cima de uma decisão do Supremo”.

Evitando comentar as questões políticas envolvendo o governador e o conselheiro afastado, Gallo garante que assim que o governo tiver o aval do STF o ato de aposentadoria será oficializado pelo governo do Estado. O pedido de aposentadoria de Antonio Joaquim foi encaminhado para o governador pelo TCE no último dia 19 de outubro. Oficialmente, Pedro Taques tem até o dia 9 de novembro para assinar a aposentadoria.

Antonio Joaquim pretende aposentar-se do TCE para disputar o governo de Mato Grosso na eleição do próximo ano. Diante do imbróglio que se tornou a saída de Antonio Joaquim do TCE, o conselheiro adiou a sua filiação no PTB prevista para o próximo dia 8 de novembro. No ato filiação, Antonio Joaquim assumiria a presidência do partido e já seria lançado como pré-candidato ao Palácio Paiaguás.