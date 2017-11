Governador pode trocar o PSDB pelo PPS

Descontente com a direção do PSDB nacional e estadual, o governador Pedro Taques já negocia sua filiação no PPS, partido que é comandado em Mato Grosso pelo ex-prefeito de Rondonópolis Percival Muniz. Taques reclama da falta de apoio político da cúpula nacional do PSDB e também da falta de espaço nas decisões nacionais da sigla. Por outro lado, o governador entrou em rota de colisão com o presidente estadual do PSDB, deputado federal Nilson Leitão, por causa do comando do partido em Mato Grosso. Além disso, Taques teria se posicionado contra a pré-candidatura de Leitão ao Senado Federal. As divergências internas já é de conhecimento público e muitos tucanos já apostam que não existe mais clima para Taques continuar no partido. A filiação de Taques no PPS vem sendo articulado pelo senador Cristovan Buarque (PPS-DF) sem a participação da direção do partido em Mato Grosso. Questionado sobre a possibilidade de Taques filiar no PPS, Percival Muniz foi curto e grosso ao afirmar que não convidou o governador para ingressar na legenda.