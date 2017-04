Governador participou nesta segunda, da posse do novo presidente do TRE

O chefe do Executivo estadual, o tucano Pedro Taques participou da posse nesta segunda-feira (17) da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), no pleno do Tribunal, em Cuiabá. A cerimônia empossou os desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto como presidente, e vice-presidente e corregedor da Corte Eleitoral, respectivamente.

O novo presidente do TRE destacou a missão da Justiça Eleitoral de zelar pela democracia brasileira. Ressaltou ainda que assume a presidência do TRE em um momento crítico da história política do país, e afirmou que o papel do TRE não se resume a organização das eleições, mas tem a obrigação salvaguardar o estado democrático de direito.

Vidal também dirigiu a palavra aos eleitores, os quais colocou como os protagonistas dos pleitos eleitorais. “Urge que os eleitores assumam não só a responsabilidade das escolhas corretas de seus representantes, como também o apoio no cotidiano aos órgãos públicos representativos ao controle permanente a ser exercido no dia a dia para legar às novas gerações uma sociedade mais digna”, afirmou.

Também participaram da cerimônia de posse os secretários Paulo Taques (Casa Civil), Max Russi (Trabalho e Assistência Social – Setas), Siqueira Júnior (Justiça e Direitos Humanos – Sejudh) e Ricardo Tomczyk (Desenvolvimento Econômico – Sedec).