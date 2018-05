Governador libera construção de ponte de 120 metros e autoriza licitação de pavimentação

O prefeito de União do Sul, Claudiomiro Queiroz, disse que a população ficou muito animada com as obras realizadas pelo Estado, que tem mudado a vida das pessoas para melhor.

“É uma alegria imensa ver está assinatura da liberação da obra da ponte e a pavimentação inicialmente deste sete quilômetros saindo do município. Há muitos anos esperavamos estas obras prometidas por outros governos”.

O produtor rural Elizeu Scheffer disse que a população tem confiança nas ações realizadas pelo Governo do Estado, com menor custo e maior qualidade. “Colocou a casa em ordem. Acabou a corrupção do passado. E fez muitas obras e por isso estamos muito contentes com o trabalho do Governo”, disse.

Com assessoria.