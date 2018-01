Governo lança concurso público para 162 vagas

O governador do Estado, Pedro Taques e o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Sávio, vistoriaram na manhã dessa terça-feira (16.01), a obra da nova Escola Técnica Estadual de Cuiabá, no bairro Carumbé. Com oito novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em construção, Mato Grosso aumentará em 100% sua capacidade para realização de cursos técnicos por todas as regiões do Estado. O número de alunos atendidos pelas Secitec passou de 7,6 mil em 2015 para 15,2 mil em 2017. “O compromisso com ensino técnico e seu alcance por todo Estado está nas nove escolas, que já temos em funcionamento e nas outras oito que vamos entregar. Além de Cuiabá, entregaremos até março as Escolas de Matupá e Cáceres. É a certeza de que o ensino técnico tem papel fundamental no desenvolvimento de Mato Grosso”, destacou o governador Pedro Taques.

Ao todo a nova Escola tem 5,5 mil metros quadrados, com doze salas de aula, auditório, biblioteca, ginásio de esportes e área de convivência. O projeto que segue o padrão estadual de estrutura, já está com 85% dos trabalhos concluídos e aguarda, assim como Cáceres e Juara, o repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de R$ 11 milhões, previsto para o início do mês para sua finalização. “A liberação do recurso do FNDE deve acontecer no início de fevereiro, agilizando a entrega da ETE Cuiabá e as outras obras. As demandas do ensino técnico cresceram exponencialmente nos últimos dois anos e todos os esforços são para que possamos atender cada demanda de ponta a ponta em Mato Grosso”, afirmou o secretário Domingos Sávio.

Atualmente a ETE Cuiabá atende mais de mil alunos por ano e funciona provisoriamente nas dependências da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, no bairro Cophema. A expectativa, segundo o superintendente de Ensino Superior e Profissional da Secitec, Joaci Silva, é atender toda a baixada cuiabana. “Com o aumento da estrutura física a escola agora terá fôlego para atender ainda mais a crescente procura pelos cursos técnicos. Até 2019 teremos mais de 2 mil alunos na nova ETE”, diz Joaci.

Além do investimento em novas Unidades, o ensino técnico de Mato Grosso ainda contou com a liberação do Governo do Estado, de R$ 1,5 milhão destinados à reforma para todas as ETE’s em funcionamento: Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Juntas, as dez unidades atendem mais de 15 mil alunos, em 485 turmas – nove nas sedes e 61 turmas fora de sede, de 104 cursos que atendem 70 municípios de Mato Grosso. Todos cursos MedioTec, Pronatec, Secitec e FIC.

Concurso Secitec

Com o aumento da demanda pelos cursos técnicos no Estado e para atender as novas Escolas Técnicas, a Secitec realiza um concurso público com 162 vagas para cargos de nível médio, superior. O secretário Domingos Sávio explica que o Edital está previsto desde 2014. “Nos últimos três anos nós dobramos o número de alunos atendidos sem novas contratações em cumprimento a um TAC do Ministério Público Estadual, que nos dava prazo para a realização do Concurso. Com a inauguração das novas obras, a demanda de profissionais capacitados é ainda maior”, ressalta Domingos Sávio.

O Edital que terá sua autorização de publicação assinada nessa terça-feira, 16.01, pelo governador Pedro Taques, contempla 13 municípios – Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Matupá, Juara e Primavera do Leste. Ao todo serão 162 vagas, sendo 62 para professores – nível superior, 34 vagas – Técnico Administrativo Educacional – nível superior, 38 vagas – técnico Apoio Educacional – curso técnico/nível médio e 28 vagas – Apoio Educacional – Nível Médio, e a remuneração inicial varia de R$ 2.297,00 até R$ 4.176,00.